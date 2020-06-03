Bitlis'te 2 terörist daha etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Böylece, Bitlis kırsalında bugün gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca terör hedeflerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

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