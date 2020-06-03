Bitlis'te 2 terörist daha etkisiz hale getirildi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca terör hedeflerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Böylece, Bitlis kırsalında bugün gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.