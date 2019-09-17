Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı, Bitlis kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:38 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı, Bitlis kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
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