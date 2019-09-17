Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
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İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bitlis'te polis ve jandarma ekiplerinin ortak düzenlediği hava destekli operasyonda, 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:29 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bitlis
'te polis ve jandarma ekiplerinin ortak düzenlediği hava destekli operasyonda, 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan açıklamada, bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.
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