Son Dakika Haberleri: Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı, Bitlis kırsalında polis ve jandarma ekiplerinin ortak düzenlediği hava destekli operasyonda, 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, Bitlis kırsalında polis ve jandarma ekiplerinin ortak düzenlediği hava destekli operasyonda, 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

(İHA)

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Bitlis, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:15 Kaynak: İHA
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