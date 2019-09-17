Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı, Bitlis kırsalında polis ve jandarma ekiplerinin ortak düzenlediği hava destekli operasyonda, 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:15 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı, Bitlis kırsalında polis ve jandarma ekiplerinin ortak düzenlediği hava destekli operasyonda, 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
(İHA)
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