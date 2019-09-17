Son Dakika Haberleri: Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Haber

Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Bitlis kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Bitlis kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Yaşam malzemeleri bulundu

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada da İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğünce yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda, Bitlis merkez kırsalında bölücü terör örgütünün barınma alanının tespit edilmesi üzerine yakın hava desteği talebinde bulunulduğu belirtildi.

Gerçekleştirilen yakın hava desteği sonucunda 2 bölücü terör örgütü mensubunun silahları ile etkisiz hale getirildiği hatırlatılan açıklamada, aynı bölgede yapılan arama faaliyetinde yaşam malzemeleri ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Jandarma, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MEB, Mahmut Tuncer'in sözünün mantık kitabına girdiği yönündeki iddiaları yalanladı
Çocuk hackerlara operasyon kamerada AYM : Dört bakan için kurulan yolsuzluk soruşturma komisyonuna yayın yasağı hak ihlalidir İki milyonluk vurgun yapan çocuk hackerlara operasyon anı saniye saniye kaydedildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 14:12:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]