Bitlis'te Eren-11 operasyonları kapsamında iki terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, Eren-11 operasyonları kapsamında, Bitlis Hizan kırsalında iki teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince, J-İHA ve J-SİHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğiyle Bitlis Hizan kırsalında operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, iki teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği operasyonların devam ettiği kaydedildi.

Mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Jandarma Komutanlığı ile Siirt Jandarma Komutanlığı ekiplerince müştereken yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Akbıyık köyü Gökçe Mahallesi kırsalında J-SİHA tarafından iki kişilik bölücü terör örgütü mensubu tespit edildi, bunun üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığından yakın hava desteği talebinde bulunuldu.

Tespit edilen teröristleri yakalamak ve etkisiz hale getirmek maksadıyla, J-SİHA ve Hava Kuvvetleri unsurlarınca yakın hava desteği düzenlendi.

Söz konusu bölgede JÖH ve Jandarma Komando birliklerinin katılımıyla "Eren-11 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş 2021-64" operasyonu sonucunda iki bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Arama faaliyetinde, M-16 piyade tüfeği parçası, kalaşnikof piyade tüfeği parçası, 116 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 6 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 2 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 şemsiye, sırt çantası, su matarası ve bir miktar yaşam malzemesi ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemeler, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla muhafaza altına alındı, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi.