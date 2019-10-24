Son Dakika Haberleri: Bitlis'te 20 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
Son Dakika Güncel Bitlis'te 20 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Bitlis'te 20 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

28 dakika önce

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 20 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Bitlis'te 20 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 20 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde, bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Durdurulan bir araçta yapılan arama neticesinde, 20 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Araç içerisindeki iki şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatılmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.

(Vahit Olcay/İHA)

Emniyet Müdürlüğü, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 12:30 Kaynak: İHA
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