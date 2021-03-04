Bitlis'te 20 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika

Bitlis'te 20 kilo eroin ele geçirildi

04.03.2021 12:57
Bitlis'te 20 kilo eroin ele geçirildi, System.String[]

Bitlis'te polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir araçta 20 kilo 610 gram eroin ele geçirildi.

Bitlis'te polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir araçta 20 kilo 610 gram eroin ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan arama neticesinde 40 paket halinde daralı ağırlığı 20 kilo 610 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen M.Ö., A.D. ve İ.A. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS

Bitlis'te 20 kilo eroin ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Bitlis, Polis, Eroin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bitlis'te 20 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika


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