Son Dakika Haberleri: Bitlis'te 200 Kilo Eyp İmha Edildi

Bitlis'te 200 Kilo Eyp İmha Edildi

7 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçe kırsalında güvenlik güçleri tarafından 200 kilo el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.

Bitlis'te 200 Kilo Eyp İmha Edildi, System.String[]
Bitlis'in Tatvan ilçe kırsalında güvenlik güçleri tarafından 200 kilo el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak/barınakları imha etmek maksadıyla 12 Şubat 2019 tarihinden itibaren Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ve Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü unsurlarınca Şehit Onbaşı Hamdi Aslan-11 operasyonu icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon kapsamında icra edilen temas araması (T/A) faaliyetlerinde, toprağa gömülü vaziyette 200 kilo EYP tespit edilip yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:16 Kaynak: İHA

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