Son Dakika Haberleri: Bitlis'te 200 Kilogram Patlayıcı İmha Edildi

Bitlis'te 200 Kilogram Patlayıcı İmha Edildi

7 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü 200 kilogram el yapımı patlayıcının imha edildiği bildirildi.

Bitlis'te 200 Kilogram Patlayıcı İmha Edildi, System.String[]
Bitlis'in Tatvan ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü 200 kilogram el yapımı patlayıcının imha edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak ve barınakları imha etmek maksadıyla dün, İl Jandarma Komutanlığı ve Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "Şehit Onbaşı Hamdi Aslan-11 Operasyonu" başlatıldı.

Operasyon kapsamında yürütülen arama faaliyetlerinde tespit edilen toprağa gömülü 200 kilogram el yapımı patlayıcı, yerinde imha edildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:37 Kaynak: AA

Tatvan, Bitlis, Güncel
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