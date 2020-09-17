Bitlis'te 205 sığınmacı yakalandı - Son Dakika

Bitlis'te 205 sığınmacı yakalandı

Bitlis'te yurda yasa dışı yollarla giren 205 sığınmacı yakalandı, organizatörlük yapan 5 kişi ise gözaltına alındı.

Bitlis'te 205 sığınmacı yakalandı, System.String[]

Bitlis'te yurda yasa dışı yollarla giren 205 sığınmacı yakalandı, organizatörlük yapan 5 kişi ise gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, sığınmacı ve kaçakçılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda il merkezinde durdurulan 1 kamyon ve 2 minibüste 205 sığınmacı yakalandı, organizatörlük yaptığı belirlenen İ.G, E.A, S.K, T.D. ve K.D. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 23:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitlis'te 205 sığınmacı yakalandı - Son Dakika

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