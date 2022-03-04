Bitlis'te 207 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Bitlis'te 207 köy yolu ulaşıma kapandı

04.03.2022 11:35
Bitlis'te 207 köy yolu ulaşıma kapandı

BİTLİS'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 207 köy yolu ulaşıma kapandı.

BİTLİS'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 207 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte dün akşam başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Eğitime ara verilen kentte, 207 köy yolu ulaşıma kapandı, araçların üzeri karla kaplandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, İl Özel İdaresi'ne ait 10 ayrı şantiyedeki 50 iş makinesi ve 75 personel ile karla mücadele çalışmalarına başladıklarını söyledi. Karayolları ana arterlerde, belediye ekipleri ise mahalle aralarında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Kar yağışının aralıklarla devam edeceğini belirten meteoroloji yetkilileri, özellikle gece saatlerinde buzlanma ve don riskine karşı vatandaşları uyardı. Yetkililer, eğimi fazla bölgelerde de çığ riskinin bulunduğuna işaret ederek tedbirli olunmasını istedi.


Bitlis'te 207 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te 207 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te 207 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te 207 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te 207 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te 207 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te 207 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te 207 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te 207 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te 207 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te 207 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te 207 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te 207 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te 207 köy yolu ulaşıma kapandı
YORUMLAR
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kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bitlis'te 207 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika


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