Bitlis'te 21'de 21 Kitap Okuma Projesi

Bitlis'te 21'de 21 Kitap Okuma Projesi -Her gün 21.00'da başlayıp 21 dakika kitap okuyorlarBİTLİS - Bitlis'te Kütüphane Haftası nedeniyle "21'de 21 Kitap Okuma Projes"i hayata geçirildi.

Bitlis'te 21'de 21 Kitap Okuma Projesi

-Her gün 21.00'da başlayıp 21 dakika kitap okuyorlar



BİTLİS - Bitlis'te Kütüphane Haftası nedeniyle "21'de 21 Kitap Okuma Projes"i hayata geçirildi.

Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje kız ve erkek yurtlarında uygulandı. Saat 21'de başlayan kitap okuma 21 dakika sürerken, Gençlik ve Spor İl Müdürü Savaş Bulan, bu projeyi daha da yaygınlaştırmayı düşündüklerini belirterek evlere de taşımak istediklerini söyledi. Beşminare Kız Yurdunda Bitlis Vali Yardımcısı Tamer Kılıç'ında katıldığı kitap okuma projesine yurtta kalan bütün kız öğrenciler katıldı. Proje sayesinde Bitlis'te okuma farkındalığının devam etmesi gerektiğini belirten Bitlis Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, "kitap insanın en iyi dostudur" kavramı insanların tam olarak idrak etmediklerini sözlerine ekledi. Projenin açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Savaş Bulan, ilkokul çağındaki öğrenciler ve gençlerin kitap okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi gerektiğini belirterek, "Gelişim çağındaki öğrencilerin gelişimine katkı sunması, beceri ve kendilerini ifade etmek üzere bilinçlendirmeyi hedefleyerek, bu kitap okuma halkasını daha da genişleterek evlerimizde yurtlarımızda ve gençlik merkezlerimiz de her gün saat 21'de başlamak üzere 21 dakika kitap okumayı, bu alışkanlığı devam ettirmek üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kültür Müdürlüğünün katkılarıyla pansiyonlarda kalan öğrencilerimize gençlik merkezlerimizde faaliyetlere katılan gençlerimiz ayrıca evlerimiz de ailelerimizle ebeveynlerimizde katılımıyla bu geniş halkayı büyütmeyi hedefliyoruz" dedi.

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