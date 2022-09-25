BİTLİS'TE 220 KIZ ÖĞRENCİ, 'GENÇLİK KAMPI' İÇİN HATAY'A UĞURLANDI - Son Dakika
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BİTLİS'TE 220 KIZ ÖĞRENCİ, 'GENÇLİK KAMPI' İÇİN HATAY'A UĞURLANDI

25.09.2022 10:12

BİTLİS Eren Üniversitesi'nde okuyan 220 kız öğrenci, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca yürütülen 'Gençlik Kampları' projesi kapsamında, bir haftalık gezi için Hatay'ın Arsuz ilçesindeki Uluçınar Kampı'na uğurlandı.

BİTLİS Eren Üniversitesi'nde okuyan 220 kız öğrenci, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca yürütülen 'Gençlik Kampları' projesi kapsamında, bir haftalık gezi için Hatay'ın Arsuz ilçesindeki Uluçınar Kampı'na uğurlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde yürütülen 'Gençlik kampları' projesi kapsamında, Bitlis Eren Üniversitesi'nin değişik fakültelerinde okuyan 220 kız öğrenci, Hatay'a götürüldü. İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi önünde bir araya gelen öğrencileri, Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Dalkılıç, Kızılay Bitlis Şube Başkanı Ali Cengiz ve aileleri uğurladı. Otobüslere binen öğrencilerin, oldukça heyecanlı oldukları gözlendi. Kızılay Bitlis Şube Başkanı Cengiz, 24-30 Eylül tarihlerinde düzenlenen gezi kampı ile Bitlis'ten 220 üniversiteli öğrenciyi Hatay'ın Arsuz ilçesine bağlı Uluçınar Kampı'na uğurladıklarını belirterek, Kamp için uğurladığımız öğrencilere Kızılay Bitlis Şubesi görevlileri de eşlik ediyor. Kamp süresince öğrencilerimiz Hatay'ın tarihi ve doğal güzelliklerini gezecek. Bunun yanı sıra, kamp alanında deniz ve havuz etkinlikleri olacak. Öğrencilerimiz kamp liderlerinin hazırladığı bir programa eşlik edecek. dedi.

'BU GEZİ İLE FARKLI KÜLTÜRLERLE TANIŞACAĞIZ'

Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 4'ncü sınıf öğrencisi Naile Elmas ise, böyle bir geziye katıldığı için mutlu olduğunu ifade ederek, Bu gezi ile farklı insanlar, farklı kültürlerle tanışacağım. Orada farklı etkinlikler olacak. Orada kendi sorunlarımızı tartışacağız. Verimli bir gezi olacağını ümit ediyorum. diye konuştu.

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Bitlis'te 220 kız öğrenci 'Hatay Arsuz Uluçınar Kampı'na gönderildi Bitlis'te 220 kız öğrenci 'Hatay Arsuz Uluçınar Kampı'na gönderildi
Kaynak: DHA

Eren Üniversitesi, gençlik, Bitlis, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BİTLİS'TE 220 KIZ ÖĞRENCİ, 'GENÇLİK KAMPI' İÇİN HATAY'A UĞURLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: BİTLİS'TE 220 KIZ ÖĞRENCİ, 'GENÇLİK KAMPI' İÇİN HATAY'A UĞURLANDI - Son Dakika
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