Bitlis'te 224 köy yolu kardan kapandı - Son Dakika

Bitlis'te 224 köy yolu kardan kapandı

23.12.2020 11:18
Bitlis'te 224 köy yolu kardan kapandı, System.String[]

BİTLİS'te dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 224 köy yolu ulaşıma kapandı.

BİTLİS'te dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 224 köy yolu ulaşıma kapandı. İl özel idaresi ekipleri, karla kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Bitlis ve ilçelerinde dün sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, etkili olmaya başladı. Meteoroloji yetkilileri kent merkezine son 24 saatte 31 santimetre kar yağdığını, yüksek kesimlerde ise kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığını belirtti. Yoğun kar yağışının arndından İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, Bitlis ve ilçelerine bağlı 224 köy yolunun ulaşıma kapandığını, karla mücadele çalışmalarına başlandığını ifade ederken, 2 bin 341 kilometrelik yol ağları bulunduğunu, karla mücadelede çalışmalarını da 9 ayrı şantiyede 52 araç ve 75 personelle sürdürdüklerini söyledi.Kar yağışı ile birlikte kent merkezinde belediye, ana artellerde karayolları, köy yollarında ise il özel idaresi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar yağışının süreceği belirtilerek sürücülerin de dikkatli olmaları istendi.


Bitlis'te 224 köy yolu kardan kapandı
Bitlis'te 224 köy yolu kardan kapandı
Bitlis'te 224 köy yolu kardan kapandı
Bitlis'te 224 köy yolu kardan kapandı
Bitlis'te 224 köy yolu kardan kapandı
Bitlis'te 224 köy yolu kardan kapandı
Bitlis'te 224 köy yolu kardan kapandı
Bitlis'te 224 köy yolu kardan kapandı
Bitlis'te 224 köy yolu kardan kapandı
Bitlis'te 224 köy yolu kardan kapandı

Bitlis, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bitlis'te 224 köy yolu kardan kapandı - Son Dakika


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