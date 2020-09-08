Bitlis'te 23 bin dekara ekilen domateslerden 200 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika

Bitlis merkez ve ilçelerinde 23 bin dekara ekilen domatesten, bu yıl 200 bin ton rekolte bekleniyor.

Nemrut Dağı eteklerindeki verimli arazilerde özenle yetiştirilen domateslerin hasadı devam ediyor.

Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, gazetecilere, yaklaşık bir ay önce başlanan domates hasadının kasım ayına kadar süreceğini söyledi.

Kurum personellerinin sürekli sahada inceleme yaptığını belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Bu yıl 23 bin dekarda domates üretimi yapıldı. 200 bin ton rekolte beklentimiz var. İl ekonomisine yaklaşık 220 milyon lira katkı sunuyor. Şu an hasadı yapılan sofralık domatesler 20 ile gönderiliyor. Domates üretiminde bölgede birinci sırada yerimizi aldık. Bitlis bazı stratejik ürünlerde önemli bir merkez haline geldi. Pandemi sürecinde ekilmedik bir karış toprak bırakmadık. Şu an sofralık domateslerin hasadı yapılıyor."

Kentte bu yıl bir ilki gerçekleştirerek kurutmalık domates yetiştiriciliğine başladıklarını belirten Çelik, Türkiye'nin kurutmalık domates üretiminde önemli bir konuma sahip olduğunun altını çizdi.

Kurutmalık domateslerin bir çok ülkeye gönderildiğini Çelik, "Kuru domatesin pazar değeri çok yüksek. Üretilen domatesler özenle kesilerek kurutuluyor. Bunları çeşitli illere göndereceğiz. Bitlis'te domates üretimi nisan ayında başlayarak kasım ayına kadar devam eder. Bu süreçte farklı ürünler için ilimize yaklaşık 30 bin mevsimlik işçi geliyor. Bunların yaklaşık 4 bini domates tarlalarında çalışıyor. Ekiplerimiz bunların sağlık durumlarını ve barınmalarını sürekli takip ediyor. Bu da ilimize önemli bir istihdam sağlamaktadır." diye konuştu.