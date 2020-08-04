Bitlis'te 24,2 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Açıklamada, kentte suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

Araçta narkotik köpeği "Atlas" ile yapılan aramalarda, 44 parça halinde 24,2 kilogram eroin ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, kamyonetteki N.K'nın gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, durumundan şüphelendikleri kamyoneti durdurdukları belirtildi.

Bitlis 'te bir kamyonette 24,2 kilogram eroin yakalandı.

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 09:47

Kaynak: AA

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