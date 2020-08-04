Bitlis'te 24,2 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Bitlis'te 24,2 kilogram eroin ele geçirildi

Bitlis'te bir kamyonette 24,2 kilogram eroin yakalandı.

Bitlis'te 24,2 kilogram eroin ele geçirildi, System.String[]

Bitlis'te bir kamyonette 24,2 kilogram eroin yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, durumundan şüphelendikleri kamyoneti durdurdukları belirtildi.

Araçta narkotik köpeği "Atlas" ile yapılan aramalarda, 44 parça halinde 24,2 kilogram eroin ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, kamyonetteki N.K'nın gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, kentte suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 09:47

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitlis'te 24,2 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika
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