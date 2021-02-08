Bitlis'te 24 ilden 172 kayak hakemi adayına uygulamalı sınav

TÜRKİYE Kayak Federasyonu (TKF) tarafından düzenlenen kayak hakemliği kursuna 24 ilden 172 hakem adayı katıldı. 5-8 Şubat tarihlerinde düzenlenen kursun son günü uygulama sınavı yapıldı.

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Kayak Hakemliği kursuna 24 ilden 172 aday başvurdu. Bitlis'te başlayan kurslar pandemi kuralları çerçevesinde ayrı sınıflarda gerçekleştirildi. 4 gün süren kursta yazılı sınavın ardından hakem adaylarına uygulama sınavı yapıldı. Bitlis- Tatvan kara yolu üzerinde bulunan Elaman Hanı Kayak tesislerinde gerçekleştirilen uygulama sınavında hakem adayları alp, kuzey ve snowboard dallarında sınava tabi tutuldu.

Türkiye Kayak Federasyonu Hakem İşleri Sorumlusu Engin Ulukan, "Kayak Hakem kursumuzu 5-8 Şubat tarihleri arasında Bitlis'te gerçekleştirdik. Bugün de uygulama sınavımız var. Alp disiplini, Snowboard ve kayaklı koşu branşında aday hakemlerimizin katılımıyla kursumuzu gerçekleştiriyoruz. Bu kursumuza 24 ilden 172 hakem adayımızın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Dün yazılı sınavımızı gerçekleştirdik. Bugün de uygulama sınavımızı burada yapıyoruz. Hakemlerimiz gerçekten elit hakemler. Kursumuzun çok verimli geçtiğine inanıyorum. Gruplara bölerek pandemi kurallarını uyguladık. Yoğun bir çalışma ile bugün kursumuzu tamamlayacağız. Bütün katılımcılara başarılar diliyorum. Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Türkiye Kayak Federasyonuna başvurusundan dolayı bu kursumuzu burada gerçekleştirdik. Yoğun bir katılım oldu. Hiç Bitlis'e gelmemiş, Doğu Anadolu Bölgesini görmemiş arkadaşlarımızda gelip katıldılar. Çok güzel geçti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kursa Erzurum'dan katılan hakem adayı Soner Darel ise "Yoğun bir talep var. Çok memnun kaldık. Bitlis'ten ve Bitlislilerden çok memnun kaldık. Uygulama sınavımızı var. Onun için geldik. Ortam çok güzel. İnşallah başarılı bir şekilde sınavımızı da tamamlayarak hakem belgemizi almak istiyoruz. Emek veren ve katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Katılan hakem adayları, yapılan uygulama sınavının ardından memleketlerine dönecekler. Sonuçlar ise TKF resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak.