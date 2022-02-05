BİTLİS'TE 250 KÖY YOLU HALEN ULAŞIMA KAPALI - Son Dakika

BİTLİS'te kar yağışıyla birlikte kapanan 311 köy yolundan 61'i ulaşıma açıldı. Kapalı olan 250 köy yolunun açılması için de çalışmalar sürüyor.

Kentte perşembe günü başlayan ve aralıklarla devam eden yağışla birlikte kar kalınlığı 160 santimetreyi aştı. Yağış nedeniyle 311 köy yolu ulaşıma kapandı. Yağışın ardından soğuk havanın etkili olduğu kentte belediye ekipleri cadde ve sokaklarda temizlik çalışması başlatıldı.

İl Özel idaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri'ne bağlı karla mücadele ekipleri ise cuma gününden beri yaptığı çalışmalarla 61 köy yolunu ulaşıma açtı. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi Müdürü Ümit Kurtkan, kent genelinde 250 köy yolunun halen ulaşıma kapalı olduğunu, ancak çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.