Üye Girişi
BİTLİS'TE 250 KÖY YOLU HALEN ULAŞIMA KAPALI - Son Dakika

BİTLİS'TE 250 KÖY YOLU HALEN ULAŞIMA KAPALI

05.02.2022 11:23

BİTLİS'te kar yağışıyla birlikte kapanan 311 köy yolundan 61'i ulaşıma açıldı.

BİTLİS'te kar yağışıyla birlikte kapanan 311 köy yolundan 61'i ulaşıma açıldı. Kapalı olan 250 köy yolunun açılması için de çalışmalar sürüyor.

Kentte perşembe günü başlayan ve aralıklarla devam eden yağışla birlikte kar kalınlığı 160 santimetreyi aştı. Yağış nedeniyle 311 köy yolu ulaşıma kapandı. Yağışın ardından soğuk havanın etkili olduğu kentte belediye ekipleri cadde ve sokaklarda temizlik çalışması başlatıldı.

İl Özel idaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri'ne bağlı karla mücadele ekipleri ise cuma gününden beri yaptığı çalışmalarla 61 köy yolunu ulaşıma açtı. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi Müdürü Ümit Kurtkan, kent genelinde 250 köy yolunun halen ulaşıma kapalı olduğunu, ancak çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

BİTLİS'TE 250 KÖY YOLU HALEN ULAŞIMA KAPALI
BİTLİS'TE 250 KÖY YOLU HALEN ULAŞIMA KAPALI
BİTLİS'TE 250 KÖY YOLU HALEN ULAŞIMA KAPALI
BİTLİS'TE 250 KÖY YOLU HALEN ULAŞIMA KAPALI
BİTLİS'TE 250 KÖY YOLU HALEN ULAŞIMA KAPALI
BİTLİS'TE 250 KÖY YOLU HALEN ULAŞIMA KAPALI
BİTLİS'TE 250 KÖY YOLU HALEN ULAŞIMA KAPALI
BİTLİS'TE 250 KÖY YOLU HALEN ULAŞIMA KAPALI
BİTLİS'TE 250 KÖY YOLU HALEN ULAŞIMA KAPALI

YORUMLAR
500

kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BİTLİS'TE 250 KÖY YOLU HALEN ULAŞIMA KAPALI - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:45 Maça Cengiz Ünder damga vurdu! Attığı golle taraftarı mest etti
11:41 Kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği eşinden şikayetçi olan Mihriban Hurmacı: 500 TL ile ortada kaldım
11:27 Kriz masası kuruldu! Bakan Dönmez, 2 gündür elektriğin olmadığı Isparta'ya gidiyor
11:16 Ölü raporu verdikleri adam horlayınca gerçek ortaya çıktı
11:09 Video kan dondurdu! Sokak köpekleri, yavru kediyi paramparça etti
11:08 Öldürülen DEAŞ lideriyle ilgili yeni detay! PKK'ya kilolarca altın vermiş
11:06 Gezintiye çıktıları ormanda ürpertici bir bölge keşfettiler! Sırrı hala çözülemedi
10:59 Hande Yener'in kostümü eleştiri oklarının hedefi oldu! herkes koltuk örtüsüne benzetti
10:53 AK Parti milletvekilinden Kürtçe şarkı! İstiklal'de gençlerle bir araya geldi
10:47 Ünlü ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 11:52:24. #1.12#
SON DAKİKA: BİTLİS'TE 250 KÖY YOLU HALEN ULAŞIMA KAPALI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement