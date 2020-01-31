Bitlis'te 26 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'te 26 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bitlis'te 26 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Bitlis'in Güroymak ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen Afganistan ve Bangladeş uyruklu 26 düzensiz göçmen ile 3 organizatör yakalandı.

Bitlis'te 26 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Bitlis'in Güroymak ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen Afganistan ve Bangladeş uyruklu 26 düzensiz göçmen ile 3 organizatör yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi görevlileri, düzensiz göçmenlere ve göçmen kaçakçılarına yönelik çalışma yürüttü.

Güroymak ilçe girişinde dün durdurulan minibüste üzerlerinde sahte belgeler bulunan Afganistan ve Bangladeş uyruklu 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonda araç sürücüsünün yanı sıra ve organizatör oldukları iddia edilen V.K., R.B. ve S.D. gözaltına alındı.

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Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:44 Kaynak: AA
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