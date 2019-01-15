Bitlis'te 270 Gram Metanfetamin Ele Geçirildi
25 dakika önce
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde 270 gram metanfetamin ele geçirildi.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde 270 gram metanfetamin ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Araçtaki şüphelinin üzerinden 270 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili yakalanan G.Ö. isimli şüpheli, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştır" denildi. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:26 Kaynak: İHA
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