Bitlis'te 28 köy okulundaki öğrenciler ebru sanatıyla buluşturuluyor - Son Dakika

Adilcevaz Kaymakamlığınca hayata geçirilen projeyle 28 köy okulundaki yaklaşık 3 bin öğrenciye ebru sanatı öğretilecek.

Kaymakamlık, Adilcevaz Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneği'nin destekleriyle hazırlanan "Köy Okullarındaki Öğrenciler Ebru Sanatı ile Buluşuyor" projesi kapsamında öğrencilere ebru sanatı öğretilmeye başlandı.

Kaymakam İsmail Demir ile Karşıyaka Köyü İlk ve Ortaokulu'na Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol, gönüllü olarak öğrencilere ebru sanatını öğretiyor.

Öğrencilerle ebru yapan Kaymakam Demir, gazetecilere, köy okullarının sosyal aktiviteler yönünden şehir merkezine göre dezavantajlı olduğunu söyledi.

Bu açığı kapatmak için böyle bir proje geliştirerek öğrencilere ebru kursu vermek istediklerini anlatan Demir, "Öğrencilerimiz kursu keyifle icra ediyor. Çok da memnunlar. Onların bu sevincine ortak olmak için buradayız. 28 köyümüzün tamamında bu projeyi gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 3 bin öğrencimiz bu projeden istifade edecek. Tarihi kökeni olan bir sanatı icra eden öğrencilerimizle olmak da ayrı bir keyif." dedi.

Birol ise çocukların ilk defa ebru sanatıyla tanıştığını dile getirerek, "Bu sanatı onlara göstermekten memnunuz. Çocuklara fırça tutarak boyanın suyun üzerindeki dansı kağıda alıp görsel bir şölen sunduk." diye konuştu.