Son Dakika Haberleri: Bitlis'te 287 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Bitlis'te 287 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

1 saat önce

- Bitlis'te 287 köy yolu ulaşıma kapandıBİTLİS - Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 287 köy yolu ulaşıma kapandı.

- Bitlis'te 287 köy yolu ulaşıma kapandı

BİTLİS - Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 287 köy yolu ulaşıma kapandı.
Bitlis'te dün akşam saatlerinde başlayan ve gece yarısına kadar devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezinde kar kalınlığının 30, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreyi bulduğu belirtildi. Kar yağışı nedeniyle 287 köye ulaşım sağlanamazken, İl Özel idaresine ait ekiplerin karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.
Meteoroloji yetkilileri ise, kar yağışının 2 gün daha aralıklarla devam edeceği bildirilirken, okullar da bir gün süre ile tatil edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:01 Kaynak: İHA

Kar, Bitlis, Yerel
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