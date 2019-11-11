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Son Dakika Güncel Bitlis'te 29 gaziye madalya

Bitlis'te 29 gaziye madalya

7 saat önce

Bitlis Valiliğince düzenlenen "Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası Tevcih Töreni"nde 29 gaziye madalyaları verildi.

Bitlis'te 29 gaziye madalya, System.String[]

Bitlis Valiliğince düzenlenen "Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası Tevcih Töreni"nde 29 gaziye madalyaları verildi.

Valilik Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende konuşan Vali Oktay Çağatay, gazilik ve şehitlik müessesesinin öneminin aşikar olduğunu belirtti.

"Bizde gazilik ve şehitlik denince hakikaten akan sular duruyor. Milletimiz ve devletimiz, gazilerimize, şehitlerimize ve şehit yakınlarına büyük kıymet veriyor." diyen Çağatay, şöyle konuştu:

"Belki dünyanın hiçbir yerinde bu kadar önem verdiğini görmüyorsunuz. Allah'a şükürler olsun, 1974-2019 aşağı yukarı 45 yıl. 45 yıl sonra bile bir hakkı teslim etmek. O zamanlar çocuktum. Devletimiz büyük. Allah devletimize zeval vermesin. Geçmiş yıllara nazaran gazilerimize ve şehit yakınlarımıza devletimiz hakikaten ciddi kıymet veriyor. Sosyal haklar anlamında destekliyor. Mümkün olduğunca gazilerimizi unutmamaya ve bir araya gelmeye çalışıyoruz. Devlet olmazsa hiçbirimiz olmayacağız, gaziliğimizin ve şehitliğimizin bir anlamı olmayacak."

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası tevdi görevinin kendisine nasip olduğunu belirten Çağatay, bunu büyük bir gururla yerine getirdiğini kaydetti.

.Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Pof. Dr. Erdal Necip Yardım, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Cumhuriyet Başsavcısı Murta Dilsiz, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Müdürü İsmetullah Altun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, kurum amirleri, gaziler ile yakınları katıldı.

Kıbrıs, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:50 Kaynak: AA
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