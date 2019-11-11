Son Dakika Haberleri: Bitlis'te 29 Kıbrıs gazisine 'Milli Mücadele Madalyası' verildi
Son Dakika Yerel Bitlis'te 29 Kıbrıs gazisine 'Milli Mücadele Madalyası' verildi

Bitlis'te 29 Kıbrıs gazisine 'Milli Mücadele Madalyası' verildi

6 saat önce

Bitlis'te 29 Kıbrıs gazisine 'Milli Mücadele Madalyası' verildiBİTLİS - Bitlis Valiliği tarafından 29 Kıbrıs gazisine 'Milli Mücadele Madalyası' verildi.

Bitlis'te 29 Kıbrıs gazisine 'Milli Mücadele Madalyası' verildi

BİTLİS - Bitlis Valiliği tarafından 29 Kıbrıs gazisine 'Milli Mücadele Madalyası' verildi.

Bitlis Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen törene Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Pof. Dr. Erdal Necip Yardım, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Cumhuriyet Başsavcısı Murta Dilsiz, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü İsmetullah Altun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, kurum amirleri, gaziler ve gazi yakınları katıldı. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında gazilik unvanı kazanan 29 gaziye Milli Mücadele Madalyaları teslim edildi.

Programda kısa bir konuşma yapan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, "Gazilik ve şehitlik müessesesinin bizde ne kadar önemli olduğu aşikardır. Biz de gazilik ve şehitlik denince akan sular durur. Milletimiz ve devletimiz gazilerimiz, şehitlerimiz ve şehit yakınlarımıza büyük kıymet veriyor. Dünyanın hiçbir yerinde bunun bir örneğini göremezsiniz. Allah'a şükürler olsun ki, 1974-2019 aşağı yukarı 45 yıl. 45 yıl sonra bile bir hakkı teslim etmek için ben o zamanlar çocuktum. Bu hakkı tevdi etmek bana nasip oldu. Devletimiz büyük devlettir. Allah devletimize zeval vermesin. Geç mi hatırlıyor? Olsun ama hatırlıyor. Geçmiş yıllara nazaran kıyasladığımız devletimiz, gazilerimize ve şehit yakınlarımıza verdiği kıymeti gösteriyor. Sosyal hakları ile destekliyor. Mümkün olduğu kadar gazilerimizle bir araya geliyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Sizlere de uzun ömürler nasip etsin" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından 29 gaziye madalyaları katılan davetliler tarafından verildi. Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Bitlis'te 29 Kıbrıs gazisine 'Milli Mücadele Madalyası' verildi

Bitlis Valiliği, Bitlis, Kıbrıs, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:43 Kaynak: İHA
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