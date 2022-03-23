BİTLİS'TE 294 KÖY YOLU KARDAN KAPALI - Son Dakika
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BİTLİS'TE 294 KÖY YOLU KARDAN KAPALI

23.03.2022 11:31

BİTLİS'te gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı ile birlikte, 294 köy yolu ulaşıma kapandı.

BİTLİS'te gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı ile birlikte, 294 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı ile birlikte, Bitlis'te 294 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, yerdeki kar kalınlığının 2 metreyi aştığı ve kar yağışının ileriki günlerde de aralıklarla devam edeceği bildirildi. Öte yandan yetkililer, kar yağışından dolayı bölgede çığ tehlikesinin oluştuğunu, eğimi fazla olan bölgelerde yaşayan vatandaşların duyarlı olmalarını istedi.

BİTLİS'TE 294 KÖY YOLU KARDAN KAPALI
BİTLİS'TE 294 KÖY YOLU KARDAN KAPALI
BİTLİS'TE 294 KÖY YOLU KARDAN KAPALI
BİTLİS'TE 294 KÖY YOLU KARDAN KAPALI
BİTLİS'TE 294 KÖY YOLU KARDAN KAPALI
BİTLİS'TE 294 KÖY YOLU KARDAN KAPALI
BİTLİS'TE 294 KÖY YOLU KARDAN KAPALI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BİTLİS'TE 294 KÖY YOLU KARDAN KAPALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BİTLİS'TE 294 KÖY YOLU KARDAN KAPALI - Son Dakika
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