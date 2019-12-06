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Bitlis'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

6 saat önce

Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Engelli Bakımı Programı 2. sınıf öğrencileri "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" münasebetiyle Ahmet Eren Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Bitlis'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği, System.String[]

Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Engelli Bakımı Programı 2. sınıf öğrencileri "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" münasebetiyle Ahmet Eren Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileriyle bir araya geldi.


Öğretim Görevlisi Ferdi Öztürk rehberliğindeki ziyarete 42 öğrenci katıldı. Etkinlik kapsamında öğrenciler, özel gereksinimi olan çocuklarla şarkılar eşliğinde eğlendi. Oyunlar oynadı, halı saha maçı yapan öğrenciler, ayrıca palyaço gösterisi de gerçekleştirildi. Ziyaret üniversite öğrencileri, engelli bireylerle buluşup birlikte vakit geçirme ve gözlem yapma fırsatı sağladı.


Ahmet Eren Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Onur Ayördü, farkındalığın önemine dikkat çekerek, öğrencilere ve üniversiteye ziyaretten dolayı teşekkür etti. - BİTLİS

Dünya Engelliler Günü, Eren Üniversitesi, Ahmet Eren, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:39 Kaynak: İHA
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