Bitlis'te 3 ayda 1192 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Bitlis'te 3 ayda 1192 düzensiz göçmen yakalandı

29.03.2022 20:48
Bitlis'te 3 ayda 1192 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis'te 3 ayda yurda yasa dışı yollarla giren 1192 düzensiz göçmen ile 93 organizatör yakalandı.

Bitlis'te 3 ayda yurda yasa dışı yollarla giren 1192 düzensiz göçmen ile 93 organizatör yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, göçmen kaçakçılığı olaylarının önlenmesi, organizatörlerin yakalanması, düzensiz göçmenlerin ülkeye girişlerinin ve insan hakları ihlallerinin engellenmesi amacıyla operasyonlar gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, 1 Ocak-28 Mart tarihlerinde göçmen kaçakçılığı olayına müdahale eden ekiplerce, 1131 Afganistan, 26 Pakistan, 34 Bangladeş ve 1'i Burma (Myanmar) uyruklu 1192 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan 60 araç ve tekneye el konuldu, 93 organizatör hakkında adli işlem başlatıldı.

İşlemlerinin ardından 1192 düzensiz göçmen Bitlis İl Göç İdaresine teslim edildi.

Bitlis'te 3 ayda 1192 düzensiz göçmen yakalandı
Bitlis'te 3 ayda 1192 düzensiz göçmen yakalandı
Bitlis'te 3 ayda 1192 düzensiz göçmen yakalandı
Bitlis'te 3 ayda 1192 düzensiz göçmen yakalandı
Bitlis'te 3 ayda 1192 düzensiz göçmen yakalandı
Bitlis'te 3 ayda 1192 düzensiz göçmen yakalandı
Bitlis'te 3 ayda 1192 düzensiz göçmen yakalandı
Bitlis'te 3 ayda 1192 düzensiz göçmen yakalandı
Bitlis'te 3 ayda 1192 düzensiz göçmen yakalandı
Bitlis'te 3 ayda 1192 düzensiz göçmen yakalandı
Bitlis'te 3 ayda 1192 düzensiz göçmen yakalandı

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İl Jandarma Komutanlığı, İnsan Hakları, Bitlis, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitlis'te 3 ayda 1192 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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