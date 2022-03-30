BİTLİS'TE 3 AYDA 1192 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI, 93 ORGANİZATÖR HAKKINDA İŞLEM YAPILDI - Son Dakika
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BİTLİS'TE 3 AYDA 1192 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI, 93 ORGANİZATÖR HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

30.03.2022 11:10

BİTLİS ve ilçelerinde, jandarma ekiplerince son 3 ayda yapılan yol kontrollerinde 1192 kaçak göçmen ve bunlara organizatörlük yaptığı belirlenen 93 kişi yakalandı.

BİTLİS ve ilçelerinde, jandarma ekiplerince son 3 ayda yapılan yol kontrollerinde 1192 kaçak göçmen ve bunlara organizatörlük yaptığı belirlenen 93 kişi yakalandı.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, 01 Ocak 2022 tarihi ile 28 Mart 2022 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı olaylarının önlenmesi, organizatörlerin yakalanması, kaçak göçmenlerin ülkeye girişlerinin ve insan hakları ihlallerinin engellenmesi amacıyla operasyonlar yapıldığı belirtildi.Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi01 Ocak- 28 Mart 2022 tarihlerinde göçmen kaçakçılığı olayına müdahale eden unsurlar, 1131 Afganistan, 26 Pakistan, 34 Bangladeş ve 1'i Burma (Myanmar) uyruklu olmak üzere toplam 1192 düzensiz göçmen yakalamıştır. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 60 araç ve 1 tekneye el konulurken, 93 organizatör hakkında adli işlem başlatılmıştır. Yakalanan 1192 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Bitlis İl Göç İdaresine teslim edilmiştir. (DHA)

BİTLİS'TE 3 AYDA 1192 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI, 93 ORGANİZATÖR HAKKINDA İŞLEM YAPILDI
BİTLİS'TE 3 AYDA 1192 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI, 93 ORGANİZATÖR HAKKINDA İŞLEM YAPILDI
BİTLİS'TE 3 AYDA 1192 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI, 93 ORGANİZATÖR HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BİTLİS'TE 3 AYDA 1192 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI, 93 ORGANİZATÖR HAKKINDA İŞLEM YAPILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BİTLİS'TE 3 AYDA 1192 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI, 93 ORGANİZATÖR HAKKINDA İŞLEM YAPILDI - Son Dakika
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