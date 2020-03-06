Bitlis'te 3 bin 200 rakımda 5 metre karla mücadele - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'te 3 bin 200 rakımda 5 metre karla mücadele - Son Dakika

Bitlis'te 3 bin 200 rakımda 5 metre karla mücadele

6 saat önce

Bitlis'in Hizan ilçesinde özel idare ekipleri, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu 3 bin 200 rakımlı Karlıtepe köyü yolunun ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.

Bitlis'te 3 bin 200 rakımda 5 metre karla mücadele, System.String[]

Bitlis'in Hizan ilçesinde özel idare ekipleri, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu 3 bin 200 rakımlı Karlıtepe köyü yolunun ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.

Bitlis'in dağlık ve engebeli coğrafyasında karla mücadele eden ekipler, kardan kapanan köy yollarının açılması için yoğun mesai harcıyor.

Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu dağların dik yamaçlarında karla mücadele eden ekipler, kentte yolu kardan kapanan son köye ulaşımın sağlanması için çaba gösteriyor.

Hizan Özel İdare Merkez Şantiye Şefi Behzat Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede arazinin çok engebeli olduğunu ve kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğunu söyledi.

Karlıtepe köyü yolunun ulaşıma açılması için çalışma başlattıklarını belirten Altun, "Yağışın durmasının ardından köy yollarında çalışma başlattık. Engebeli olduğu için bu köyün yolunda çığ tehlikesi var. Yağmur ve güneşli havanın ardından kar iyice sertleşti. Çığ tehlikesi ortadan kalktıktan sonra iş makinelerimizi buraya getirerek köyün yolunu ulaşıma açmaya başladık." diye konuştu.

Bitlis, Hizan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:34 Kaynak: AA
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