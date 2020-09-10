3 bin 500 panellik güneş enerji sistemi santrali kuruldu - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat Belediyesince, kentte 5 milyon 200 milyon lira harcanarak kurulan güneş enerji sistemi santrali ile belediyenin elektrik giderlerinden büyük oranda tasarruf sağlanması bekleniyor.

Belediyeye ait arıtma tesisinin yanında 18 bin metrekare alanda kurulan ve 3 bin 500 panellik güneş enerji sitemi santrali, çalışmaların tamamlanmasıyla faaliyete geçti.

Santrali ziyaret eden Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, yaptığı açıklamada, halka verdikleri sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İlçenin önemli sorunlarından birinin elektrik olduğunu belirten Çoban, şöyle konuştu:

"Bölgemizde Van Gölü havzası en iyi güneş alan yer. Bütün içme suyumuz motorpomp ile veriyoruz. Böyle olunca enerji giderlerimiz çok yüksek oluyor. Bu proje üzerinde de uzun bir süredir çalışıyorduk. Allah hükümetimizden ve devletimizden razı olsun. Yüzde 50 oranında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank beyin de katkısı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Bitlis Milletvekillerimiz Cemal Taşar ve Vahit Kiler'in de destekleriyle belediyemizin bu ihtiyacını gidermek için hazırladığımız proje bugün hayat buldu. Takriben 18 bin metrekare alan üzerinde bir enva olarak değerlendirdiğimiz 3 bin 500 panelin hayata geçtiği bir çalışmayı başarmış bulunuyoruz."

Ayda yaklaşık 150 bin lira enerjiden gelir sağlayabileceklerini belirten Çoban, şu ifadeleri kullandı:

"Burası büyük oranda belediyemizin enerji giderlerini daha aşağı çekme ve vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet verme imkanı sağlamış olacak. 3 bölümden oluşan bir enerji üretim paneline ihtiyacımız var. Bunun da tüm hazırlıklarını yapıyoruz. Arazi çalışmalarımızdan sonra bu bölümleri de devreye geçireceğiz. Toplam proje maliyetimiz 5 milyon 200 bin liradır. 15 gün içerisinde de artık VEDAŞ'a enerji sağlama şansını yakalayacağız. Belediyemize ve halkımıza hayırlı olsun."