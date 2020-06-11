Bitlis'te 3 bin 600 kişi tekstil sektöründe istihdam ediliyor - Son Dakika

Bitlis'te 3 bin 600 kişi tekstil sektöründe istihdam ediliyor

Bitlis'te son beş yılda atağa kalkan tekstil sektöründe 3 bin 600 kişi istihdam ediliyor.

Bitlis'te 3 bin 600 kişi tekstil sektöründe istihdam ediliyor, System.String[]

Bitlis'te son beş yılda atağa kalkan tekstil sektöründe 3 bin 600 kişi istihdam ediliyor.


Ortalama aylık 15 bin kişiye direk olarak katkı sağlayan tekstil sektörünün kente 5 milyon TL civarında ekonomik katkısı oluyor. İl genelinde yaklaşık 20 firmanın faaliyetini sürdürdüğü tekstil sektöründe daha çok Avrupa ülkeleri ile ihracat yapılıyor. Korona virüs döneminde çalışmalara kısa bir süre ara verilen tekstil sektöründe mesaiye yeniden başlanırken, bu durumdan hem personel hem de işveren memnun durumda.


İstanbul'da tekstil sektöründe uzun süre çalıştıktan sonra 4 yıl önce Bitlis'e gelerek açılan tekstil atölyesinin genel müdürlüğünü yürüten Bülent Avcı, sektörün Bitlis ekonomisine ciddi katkılar sağladığını, hem istihdam anlamında hem de ekonomik anlamda rahatlattığını söyledi. Bülent Avcı, 190 çalışanı bulunan atölyede pandemi döneminde de bütün tedbirleri alarak çalışmalarını sürdürdüklerini, bunun da kendilerine ciddi maddi yük getirdiğini belirtti. Avcı, "Pandemi dediğimiz hastalık Türkiye'de ortaya çıktıktan hemen bir gün sonra biz iş yerimizdeki genel sağlık anlayışı içerisinde hem dezenfektan hem maske hem de 14 kurala uygun bir şekilde çalışmalarımıza devam ettik. Buna servisler dahil olmak üzere. Daha sonrasında, yani 27 Mart 2020 tarihinde çalışmamıza bir süre ara verdik ve 22 Nisan 2020 tarihinde tekrar kısmi olarak çalışmaya başladık. Yaklaşık 50-60 civarında personel ile 4 Haziran 2020 tarihine kadar üretime devam ettik. Şu an 190 personel ile çalışıyoruz" dedi.


Avcı, Bitlis'te yeni oluşmaya başlayan organize sanayi bölgesinde yeni bir yer inşa ettiklerini, burada kapasitelerini 2 katına çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "Bitlis Organize Sanayi Bölgesinde tekstil atölyesi inşaatımız var, bu inşaat tamamlandıktan sonra oraya taşınacağız. Oraya taşındıktan sonra istihdamı 350 veya 400 kişiye çıkartmayı planlıyor. Bitlis'te ciddi bir iş imkanı var. İşveren ve çalışan açısından bu olumlu. Batıdaki büyük şehirlerde ve özellikle İstanbul'da bu imkanı bulmak biraz zordur. Bitlisli iş insanları hem bu imkanı değerlendiriyor hem de memleketlerine faydalı olmaya çalışıyor. Aynı zamanda burada iş imkanı sağlanıyor ve istihdama katkı sunuluyor. Bitlis ilimiz genelinde tekstilde çalışan sayısı şu an 3 bin 600 civarındadır. Biz firma olarak ihracat çalışıyoruz. Amerika'ya, İngiltere'ye, Fransa'ya ve Almanya'ya çalışıyoruz. Çalışmalarımız bu şekilde ve diğer Avrupa ülkeleriyle de çalışmayı planlıyoruz. Tekstilin bölgenin kalkınmasında çok büyük rolü var. Aylık yaklaşık 4-5 milyon lira Bitlis ekonomisine bir ek katkısı vardır. Aile bazında bakıldığında ilimiz genelinde tekstilden yaklaşık 15 bin kişi faydalanıyor" ifadelerini kullandı.


Avcı, batı bölgelerinde bu sektördeki meslektaşlarına seslenerek, "Batıda çalışan meslektaşlarımızdan yöreye yatırım yapmalarını ve buradaki ticaretten korkmamalarını, devletimizin vermiş olduğu imkanları da kullanarak buradaki istihdama katkı sunmalarını istiyoruz. Yıllardır bu unutulmuştu, yatırım yok denecek kadar azdı, ama çok şükür 5-6 aydır özellikle bu sektör büyük ilerleme kaydetti. Burada 20 civarında firma faaliyet yürütüyor. İnsanlar bunların sayesinde evlerine rahat bir şekilde ekmek götürebiliyor. Bundan 5-6 yıl önce olmadığından dolayı kahvehaneler doluydu, ama şimdi çok şükür istihdam alanları var. Bu sektörün kısa sürede ilimiz genelinde yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayacağına inanıyoruz. İlk başta buraya geldiğimiz zaman kalifiyeli personel sıkıntısı yaşıyorduk, ama şu an çok şükür kalifiyeli eleman ve personel sıkıntısı yoktur" dedi.


Çalışanlardan Nazmi Gencer ise pandemi döneminde bir süre işe ara verdiklerini ve şu an çalıştıklarını belirterek, "Sabah işe geldiğimizde ateşimiz ölçülüyor, maske ve sosyal mesafe kuralı takip ediliyor. Tedbirler konusunda sürekli bilgilendiriliyoruz. Şu an normalleşme süreci iyi gidiyor. Sağ olsun işverenler bizim her türlü sorunlarımızla ilgileniyorlar. Tedbirlerimizi alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok şükür iyi gidiyor. İnşallah kısa sürede her şey normale döner" şeklinde konuştu. - BİTLİS

İhracat, Avrupa, Bitlis, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 02:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bitlis'te 3 bin 600 kişi tekstil sektöründe istihdam ediliyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda! Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak Kekik üretiminde 40 bin ton, ihracatında 150 milyon dolar hedef belirlendi Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 383,6 liradan işlem görüyor Yükselişini sürdüren dolar 6,83'den işlem görüyor Son Dakika: Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek Yeni düzenlemeyle aile bireyleri şehirler arası otobüslerde yan yana oturabilecek Mayısta İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 5 milyondan fazla kişiye ödeme yapıldı
Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın gündemindeki Balotelli'yi veto etti Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın gündemindeki Balotelli'yi veto etti         
20:10
George Floyd protestoları ile mücadele eden ABD'nin 21 eyaletinde vaka sayıları arttı George Floyd protestoları ile mücadele eden ABD'nin 21 eyaletinde vaka sayıları arttı         
20:05
Sağlık Bakanlığı, 13 pilot ilde antikor testi uygulaması başlattı Sağlık Bakanlığı, 13 pilot ilde antikor testi uygulaması başlattı         
19:44
Beşiktaş'ta kaleye genç file bekçisi Ersin Destanoğlu geçecek Beşiktaş'ta kaleye genç file bekçisi Ersin Destanoğlu geçecek         
19:44
Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu         
19:40
Dünya Kupası öncesinde hazırlanan rapor ev sahibi Katar'ı karıştırdı Dünya Kupası öncesinde hazırlanan rapor ev sahibi Katar'ı karıştırdı         
19:20
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge: Ülkeye giriş yapan herkese sağlık kontrolü yapılacak İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge: Ülkeye giriş yapan herkese sağlık kontrolü yapılacak         
19:14
Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı         
19:09
Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi         
19:03
Kütüphaneye giden genç kıza Kütüphaneye giden genç kıza "şort" uyarısı: Bir daha böyle gelme, müdür rahatsız oluyor         
18:53
Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti         
18:40
Otomobilin ses sistemini söken hırsızın rahatlığı Otomobilin ses sistemini söken hırsızın rahatlığı "Pes" dedirtti         
18:33
Stanford Üniversitesi'nden yeni araştırma: Koronanın öldürücülük oranı 4 kat daha düşük olabilir Stanford Üniversitesi'nden yeni araştırma: Koronanın öldürücülük oranı 4 kat daha düşük olabilir         
18:24
CHP, 90 bin kişinin tahliye olduğu yeni infaz düzenlemesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu CHP, 90 bin kişinin tahliye olduğu yeni infaz düzenlemesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu         
18:17
Çöpten tekerlekli sandalyesiyle atık toplayan çocuğa Kızılay ekipleri yardım gönderdi Çöpten tekerlekli sandalyesiyle atık toplayan çocuğa Kızılay ekipleri yardım gönderdi         
18:12
Mayısta İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 5 milyondan fazla kişiye ödeme yapıldı Mayısta İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 5 milyondan fazla kişiye ödeme yapıldı         
18:03
Beşşar Esed, Başbakan İmad Hamis'i görevden aldı Beşşar Esed, Başbakan İmad Hamis'i görevden aldı         
17:55
Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren kadın infaz memuru 15 yılla yargılanacak Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren kadın infaz memuru 15 yılla yargılanacak         
17:50
Porto'lu taraftarlar seyircisiz maçta binanın çatısına çıkarak takımlarını destekledi Porto'lu taraftarlar seyircisiz maçta binanın çatısına çıkarak takımlarını destekledi         
17:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği kadına şiddet olayı şüphelisine 5 ayrı suçtan 22,5 yıl istendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği kadına şiddet olayı şüphelisine 5 ayrı suçtan 22,5 yıl istendi         
17:26
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı? Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?         
17:24
Evinde cesedi bulunan kadının komşusu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı Evinde cesedi bulunan kadının komşusu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı         
17:13
Galatasaraylı Belhanda'nın menajeri: Belhanda, Al Duhail ya da Al Rayyan'a gidecek Galatasaraylı Belhanda'nın menajeri: Belhanda, Al Duhail ya da Al Rayyan'a gidecek         
17:12
Sivas'ta Kızılırmak'a giren 3 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı Sivas'ta Kızılırmak'a giren 3 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı         
17:11
Manchester City, genç kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti Manchester City, genç kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti         
17:09
Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Halil Çulhaoğlu ve eşi koronavirüsü yendi Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Halil Çulhaoğlu ve eşi koronavirüsü yendi         
17:04
Ankara'da 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım kartları hizmete açıldı Ankara'da 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım kartları hizmete açıldı         
16:53
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı         
16:49
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu         
16:47
Beşiktaş'ın gündemine gelen kaleci Claudio Bravo, kurtardığı penaltılarla dikkat çekiyor Beşiktaş'ın gündemine gelen kaleci Claudio Bravo, kurtardığı penaltılarla dikkat çekiyor         
16:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2020 20:34:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bitlis'te 3 bin 600 kişi tekstil sektöründe istihdam ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]