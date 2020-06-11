Bitlis'te 3 bin 600 kişi tekstil sektöründe istihdam ediliyor - Son Dakika

Bitlis'te 3 bin 600 kişi tekstil sektöründe istihdam ediliyor

Bitlis'te 3 bin 600 kişi tekstil sektöründe istihdam ediliyor Bitlis'te son beş yılda atağa kalkan tekstil sektöründe 3 bin 600 kişi istihdam ediliyor.

Bitlis'te 3 bin 600 kişi tekstil sektöründe istihdam ediliyor

BİTLİS - Bitlis'te son beş yılda atağa kalkan tekstil sektöründe 3 bin 600 kişi istihdam ediliyor.

Ortalama aylık 15 bin kişiye direk olarak katkı sağlayan tekstil sektörünün kente 5 milyon TL civarında ekonomik katkısı oluyor. İl genelinde yaklaşık 20 firmanın faaliyetini sürdürdüğü tekstil sektöründe daha çok Avrupa ülkeleri ile ihracat yapılıyor. Korona virüs döneminde çalışmalara kısa bir süre ara verilen tekstil sektöründe mesaiye yeniden başlanırken, bu durumdan hem personel hem de işveren memnun durumda.

İstanbul'da tekstil sektöründe uzun süre çalıştıktan sonra 4 yıl önce Bitlis'e gelerek açılan tekstil atölyesinin genel müdürlüğünü yürüten Bülent Avcı, sektörün Bitlis ekonomisine ciddi katkılar sağladığını, hem istihdam anlamında hem de ekonomik anlamda rahatlattığını söyledi. Bülent Avcı, 190 çalışanı bulunan atölyede pandemi döneminde de bütün tedbirleri alarak çalışmalarını sürdürdüklerini, bunun da kendilerine ciddi maddi yük getirdiğini belirtti. Avcı, "Pandemi dediğimiz hastalık Türkiye'de ortaya çıktıktan hemen bir gün sonra biz iş yerimizdeki genel sağlık anlayışı içerisinde hem dezenfektan hem maske hem de 14 kurala uygun bir şekilde çalışmalarımıza devam ettik. Buna servisler dahil olmak üzere. Daha sonrasında, yani 27 Mart 2020 tarihinde çalışmamıza bir süre ara verdik ve 22 Nisan 2020 tarihinde tekrar kısmi olarak çalışmaya başladık. Yaklaşık 50-60 civarında personel ile 4 Haziran 2020 tarihine kadar üretime devam ettik. Şu an 190 personel ile çalışıyoruz" dedi.

Avcı, Bitlis'te yeni oluşmaya başlayan organize sanayi bölgesinde yeni bir yer inşa ettiklerini, burada kapasitelerini 2 katına çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "Bitlis Organize Sanayi Bölgesinde tekstil atölyesi inşaatımız var, bu inşaat tamamlandıktan sonra oraya taşınacağız. Oraya taşındıktan sonra istihdamı 350 veya 400 kişiye çıkartmayı planlıyor. Bitlis'te ciddi bir iş imkanı var. İşveren ve çalışan açısından bu olumlu. Batıdaki büyük şehirlerde ve özellikle İstanbul'da bu imkanı bulmak biraz zordur. Bitlisli iş insanları hem bu imkanı değerlendiriyor hem de memleketlerine faydalı olmaya çalışıyor. Aynı zamanda burada iş imkanı sağlanıyor ve istihdama katkı sunuluyor. Bitlis ilimiz genelinde tekstilde çalışan sayısı şu an 3 bin 600 civarındadır. Biz firma olarak ihracat çalışıyoruz. Amerika'ya, İngiltere'ye, Fransa'ya ve Almanya'ya çalışıyoruz. Çalışmalarımız bu şekilde ve diğer Avrupa ülkeleriyle de çalışmayı planlıyoruz. Tekstilin bölgenin kalkınmasında çok büyük rolü var. Aylık yaklaşık 4-5 milyon lira Bitlis ekonomisine bir ek katkısı vardır. Aile bazında bakıldığında ilimiz genelinde tekstilden yaklaşık 15 bin kişi faydalanıyor" ifadelerini kullandı.

Avcı, batı bölgelerinde bu sektördeki meslektaşlarına seslenerek, "Batıda çalışan meslektaşlarımızdan yöreye yatırım yapmalarını ve buradaki ticaretten korkmamalarını, devletimizin vermiş olduğu imkanları da kullanarak buradaki istihdama katkı sunmalarını istiyoruz. Yıllardır bu unutulmuştu, yatırım yok denecek kadar azdı, ama çok şükür 5-6 aydır özellikle bu sektör büyük ilerleme kaydetti. Burada 20 civarında firma faaliyet yürütüyor. İnsanlar bunların sayesinde evlerine rahat bir şekilde ekmek götürebiliyor. Bundan 5-6 yıl önce olmadığından dolayı kahvehaneler doluydu, ama şimdi çok şükür istihdam alanları var. Bu sektörün kısa sürede ilimiz genelinde yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayacağına inanıyoruz. İlk başta buraya geldiğimiz zaman kalifiyeli personel sıkıntısı yaşıyorduk, ama şu an çok şükür kalifiyeli eleman ve personel sıkıntısı yoktur" dedi.

Çalışanlardan Nazmi Gencer ise pandemi döneminde bir süre işe ara verdiklerini ve şu an çalıştıklarını belirterek, "Sabah işe geldiğimizde ateşimiz ölçülüyor, maske ve sosyal mesafe kuralı takip ediliyor. Tedbirler konusunda sürekli bilgilendiriliyoruz. Şu an normalleşme süreci iyi gidiyor. Sağ olsun işverenler bizim her türlü sorunlarımızla ilgileniyorlar. Tedbirlerimizi alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok şükür iyi gidiyor. İnşallah kısa sürede her şey normale döner" şeklinde konuştu.

Bitlis'te 3 bin 600 kişi tekstil sektöründe istihdam ediliyor

İhracat, Avrupa, Bitlis, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 02:43 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bitlis'te 3 bin 600 kişi tekstil sektöründe istihdam ediliyor - Son Dakika

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