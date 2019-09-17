Son Dakika Haberleri: Bitlis'te 3 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bitlis'te 3 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

1 saat önce

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 3 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Bitlis'te 3 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 3 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; Adilcevaz ilçesinde 16 Eylül 2019 günü yapılan yol kontrolünde A.G. isimli şahsın kullandığı İran plakalı tırda arama yapıldı. Yapılan aramada tırın dorsesindeki gizli bir bölmede 3 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan A.G. isimli şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldı. Güvenlik güçlerimizce kaçakçılıkla yılmadan ve yorulmadan etkin mücadeleye bölge halkımızın da desteğiyle kararlılıkla devam edilecektir" denildi. - BİTLİS

Adilcevaz, Jandarma, Bitlis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
Bebek dünyaya gelince ortaya çıktı! Mide bulandıran tecavüz iddiası Bir taksi şoförü, aracında unutulan 87 bin lirayı sahibine teslim ederek büyük takdir topladı 17 yaşındaki kızı köpek havlıyor diye acımasızca darp ettiler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 18:53:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bitlis'te 3 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]