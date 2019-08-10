Son Dakika Haberleri: Bitlis'te 3 bin 880 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Bitlis'te 3 bin 880 paket kaçak sigara ele geçirildi

51 dakika önce

Bitlis'te polis ekipleri, bir kamyonette yaptığı aramada 3 bin 880 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Bitlis'te 3 bin 880 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]
Bitlis'te polis ekipleri, bir kamyonette yaptığı aramada 3 bin 880 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 8 Ağustos 2019 günü durdurulan bir kamyonette arama yapıldı. Yapılan arama neticesinde 3 bin 880 paket kaçak sigara ele geçirildi. - BİTLİS
Bitlis, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 02:11 Kaynak: İHA
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