Bitlis'te 3 bin 880 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Bitlis'te polis ekipleri, bir kamyonette yaptığı aramada 3 bin 880 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Bitlis Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 02:11 Kaynak: İHA
'te polis ekipleri, bir kamyonette yaptığı aramada 3 bin 880 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Bitlis Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 8 Ağustos 2019 günü durdurulan bir kamyonette arama yapıldı. Yapılan arama neticesinde 3 bin 880 paket kaçak sigara ele geçirildi. - BİTLİS
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