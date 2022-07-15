Bitlis'te 3 Caminin Elektriği Ödenmeyen Faturalar Nedeniyle Kesildi... Belediye Başkanı Avunç: "Cumhuriyet Tarihinde Görülmemiş Bir Şey" - Son Dakika
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Bitlis'te 3 Caminin Elektriği Ödenmeyen Faturalar Nedeniyle Kesildi... Belediye Başkanı Avunç: "Cumhuriyet Tarihinde Görülmemiş Bir Şey"

15.07.2022 10:25

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesindeki üç caminin elektriği, ödenmeyen faturalar nedeniyle üç gün önce kesildi. Gölbaşı Belediye Başkanı Mehmet Avunç, "Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir şey. Bugüne kadar hiçbir dönem camilerin elektriği kesilmedi. Ama bugün, üçüncü gündür; elektrik yok. Ben, elektrik dağıtım şirketiyle görüştüm, tüm borç yatırılmazsa elektriğin verilmeyeceğini söylediler. Ama ‘Basına veriyorum’ dediğim zaman hemen müftüyü aradılar, şimdi elektriği bıraktılar” dedi.

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesindeki üç caminin elektriği, ödenmeyen faturalar nedeniyle üç gün önce kesildi. Gölbaşı Belediye Başkanı Mehmet Avunç, "Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir şey. Bugüne kadar hiçbir dönem camilerin elektriği kesilmedi. Ama bugün, üçüncü gündür; elektrik yok. Ben, elektrik dağıtım şirketiyle görüştüm, tüm borç yatırılmazsa elektriğin verilmeyeceğini söylediler. Ama 'Basına veriyorum' dediğim zaman hemen müftüyü aradılar, şimdi elektriği bıraktılar" dedi.

Güroymak'ın Gölbaşı beldesindeki Eski Köşk Camii, Nur Camii ve Gültepe Camii, üç gün önce elektriksiz kaldı. Dağıtım şirketinin yetkilileri, faturaların ödenmemesi üzerine üç caminin elektriğini kesti. Sadece Gölbaşı'ndaki yeni camiye ait ödenmemiş 6 faturanın toplam tutarının 7 bin 41 lira 95 kuruş olduğu öğrenildi.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Mehmet Avunç, üç camiinin üçünün de yaklaşık 7 aylık biriken faturasının olduğunu, kesinti nedeniyle ezan okunamadığını söyledi.

"ÜÇ GÜNDÜR CAMİNİN ELEKTRİĞİ YOK"

CHP'li Avunç, "Üç gündür caminin elektriği yok. Bir Allah'ın kulu şu anda görünmüyor. 'Sizi gazeteye veriyorum' dediğim zaman hemen acilen gelip bıraktılar. Şu anda cemaatin hiçbir bilgisi yok" dedi.

"'BASINA VERİYORUM' DEDİM, HEMEN MÜFTÜYÜ ARADILAR, ELEKTRİĞİ BIRAKTILAR"

Avunç, "Bu, Diyanet'in hatası mıdır? Kimin hatasıysa bilmiyorum. Derhal elektriğin bırakılmasını istiyoruz. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir şey. Bugüne kadar hiçbir dönem camilerin elektriği kesilmedi. Ama bugün, üçüncü gündür; elektrik yok. Ben, elektrik dağıtım şirketiyle görüştüm, tüm borç yatırılmazsa elektriğin verilmeyeceğini söylediler. Ama 'Basına veriyorum' dediğim zaman hemen müftüyü aradılar, şimdi elektriği bıraktılar" diye konuştu.

"İNŞALLAH CEMAATİN BİLGİSİ OLUR"

Avunç, "İnşallah cemaatin bilgisi olur, gelir namazını kılarlar. Camimiz bu. Ne cemaat ne hiç kimse... Üç gündür elektriği kesik. Onun için derhal, acilen bu sorunun giderilmesini rica ediyoruz" dedi.

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Kaynak: ANKA

Mehmet Avunç, Cumhuriyet, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te 3 Caminin Elektriği Ödenmeyen Faturalar Nedeniyle Kesildi... Belediye Başkanı Avunç: 'Cumhuriyet Tarihinde Görülmemiş Bir Şey' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitlis'te 3 Caminin Elektriği Ödenmeyen Faturalar Nedeniyle Kesildi... Belediye Başkanı Avunç: "Cumhuriyet Tarihinde Görülmemiş Bir Şey" - Son Dakika
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