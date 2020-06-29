Bitlis'te 3 kilo 34 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Bitlis'te 3 kilo 34 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Bitlis'te bir minibüste 3 kilo 34 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Bitlis'te bir minibüste 3 kilo 34 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin girişinde şüphe üzerine bir minibüs durduruldu.
Araçta yapılan aramada 3 kilo 34 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Minibüsteki şüpheliler E.İ. ve H.B. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 19:49 Kaynak: AA
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