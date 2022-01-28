Bitlis'te 3 kilo 50 gram metanfetamin ele geçirildi - Son Dakika

BİTLİS (İHA) – Bitlis'te polis ekiplerince durdurulan otobüste yapılan aramada 3 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan denetimlerin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Denetimde durdurulan bir otobüs içerisinde yapılan aramada toplamda 3 kilogram 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, olay ile ilgili U.G. ve Y.A. isimli şüpheliler hakkında adli işlem başlatılmıştır. Uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS