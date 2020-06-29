Bitlis'te 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

Bitlis'te 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi
BİTLİS'te, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı bir minibüste 3 kilo 34 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
BİTLİS'te, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı bir minibüste 3 kilo 34 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 28 Haziran günü il merkezi girişinde, durumundan şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu. Ekiplerin minibüs içerisinde yaptığı detaylı aramalarda 3 kilo 34 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili araç içerisinde bulunan şüpheliler E.İ., ve H.B., gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 18:35 Kaynak: DHA
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