Bitlis'te 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

Bitlis'te 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi

BİTLİS'te, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı bir minibüste 3 kilo 34 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

BİTLİS'te, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı bir minibüste 3 kilo 34 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 28 Haziran günü il merkezi girişinde, durumundan şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu. Ekiplerin minibüs içerisinde yaptığı detaylı aramalarda 3 kilo 34 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili araç içerisinde bulunan şüpheliler E.İ., ve H.B., gözaltına alındı.

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Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 18:35 Kaynak: DHA

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