Bitlis'te 3 köy ve 9 apartman karantinaya alındı - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 köy ve 9 apartman karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, Tatvan'a bağlı 3 köy ile ilçe merkezinde değişik mahallelerdeki 9 apartmanın karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tatvan'ın Kültür, Fatih, Kale, Aydınlar, İşletme, Bahçelievler mahallerinde belirlenen 9 apartman ve ilçeye bağlı Yumurtatepe, Örenlik ve Çanakdüzü köyleri, bugün saat 21.00 itibarıyla geçici süreliğine karantina altına alınmıştır. Apartmanlarda ikamet eden vatandaşların, daire ve apartmanlarından giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına, bu apartmanlarda ikamet eden ve iş devamlılığı zorunlu olan kolluk kuvvetleri (emniyet ve TSK) ile sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin ilgili kararlardan muaf sayılmalarına, köylerin ise giriş ve çıkışlarının kapatılmasına karar verilmiştir. Kararlara uyanmayan kişiler hakkında ilgili kanun maddeleri çerçevesinde adli ve idari cezai işlem uygulanması kararlaştırılmıştır."