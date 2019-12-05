Son Dakika Haberleri: Bitlis'te '3. Rektörlük Kız Öğrenci Spor Turnuvası' sona erdi
Son Dakika Spor Bitlis'te '3. Rektörlük Kız Öğrenci Spor Turnuvası' sona erdi - Son Dakika Spor

Bitlis'te '3. Rektörlük Kız Öğrenci Spor Turnuvası' sona erdi

6 saat önce

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Kadın ve Genç Girişimcileri Destekleme Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (BEKGEM) ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS) tarafından düzenlenen "3. Rektörlük Kız Öğrenci Spor Turnuvası" sona erdi.

Bitlis'te '3. Rektörlük Kız Öğrenci Spor Turnuvası' sona erdi, System.String[]

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Kadın ve Genç Girişimcileri Destekleme Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (BEKGEM) ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS) tarafından düzenlenen "3. Rektörlük Kız Öğrenci Spor Turnuvası" sona erdi.


2-4 Aralık 2019 tarihlerinde çok amaçlı spor salonunda yapılan müsabakalar çekişmeli maçlara sahne oldu. Turnuva sonunda 9 voleybol takımı arasından; BESYO Takımı birinci, Sağlık Hizmetleri MYO ikinci ve Karanfil Takımı üçüncü oldu. Satranç branşında; Dilan Kaya birinci, Fatime Çetik ikinci, Songül Bulut üçüncü olurken, masa tenisi turnuvasında da Damla Albayrak birinci, Ayşe Keleş ikinci ve Rojda Erol üçüncü oldu.


Kazananlara madalyaları Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sabir Rüstemli, BESYO Müdürü Doç. Dr. Mustafa Atlı, BEKGEM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hatice Kızıltaş ve BEKGEM yöneticileri tarafından verildi.


Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sabir Rüstemli, turnuvaya katılan öğrencilere emeklerinden dolayı teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi. - BİTLİS

Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:41 Kaynak: İHA
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