Son Dakika Haberleri: Bitlis'te 3 Sığınak Bulundu

Bitlis'te 3 Sığınak Bulundu

58 dakika önce

BİTLİS (İHA) – Bitlis'te bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 adet sığınak bulunurken, 2 adet TNT kalıbı, 5 kilogram amonyum nitrat ile 5 kilogram gübre ele geçirildi.

Bitlis'te 3 Sığınak Bulundu, System.String[]
BİTLİS (İHA) – Bitlis'te bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 adet sığınak bulunurken, 2 adet TNT kalıbı, 5 kilogram amonyum nitrat ile 5 kilogram gübre ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezi kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak ve barınakları imha etmek maksadıyla 19 Şubat 2019 tarihinden itibaren Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 'Şehit Uzman Jandarma IV. Kademe Çavuş Şükrü Çakar 2019-3 Operasyonu' icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon kapsamında icra edilen temas araması (T/A) faaliyetlerinde, 3 adet sığınak, 2 adet TNT kalıbı, 5 kilogram amonyum nitrat, 5 kilogram gübre, 2 bin metre elektrik kablosu, 1 adet enjektör, 2 adet serum iğnesi, 8 adet serum, 2 metre gaz hortumu, 1 adet panço, 10 metre sera naylonu, 1 adet küçük testere ve yaşamsal gıda malzemeleri bulunmuştur" denildi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 07:03 Kaynak: İHA

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