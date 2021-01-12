Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik operasyonunda, son vuruşun dün gece Bitlis Sehi'de gerçekleştirildiği belirtildi.

Sehi Ormanları'nda İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando, jandarma özel harekat birlikleri ve güvenlik korucularınca düzenlenen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamada ise Bitlis Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, il merkezine bağlı Kayalıbağ köyü kırsalında bir grup bölücü terör örgütü mensubunun barındığı bilgisinin alındığı belirtildi.

Bunun üzerine, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla dün itibarıyla bölgede hava destekli "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Sehi-1 Operasyonu"nun başlatıldığı bildirilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Gerçekleştirilen operasyonda, 3 erkek bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Temas sonrasında bölgede yapılan arama tarama faaliyetinde kış barınma sığınağı, 3 boş sığınak, biri parçalanmış 2 kaleşnikof piyade tüfeği, parçalanmış M-16 piyade tüfeği, el bombası, topuk koparan mayın, 60 fişek, 2 kaleşnikof şarjörü, M-16 piyade tüfeği şarjörü, 5 dolu büyük tüp, 5 boş jelikan, 4 radyo, 300 metre kablo, 2 leşker kıyafeti, ayakkabı, 10 küçük pil, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 30 büyük pil, güneş paneli, 2 kol saati, 4 el yapımı patlayıcı düzeneği, basma düzeneği, anemometre, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış düzenekli volkmen, 10 koli bandı, 7 el feneri, düdüklü tencere, 5 battaniye, 30 branda, 5 tüp başlığı, 1 ton 310 kilogram çeşitli gıda, çok sayıda kişisel temizlik, kırtasiye, örgütsel doküman, mutfak, inşaat, sağlık ve giyim malzemeleri ele geçirilmiştir."

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bölücü terör örgütü mensuplarının cesetleri otopsi için Bitlis Devlet Hastanesine getirildiği aktarılan açıklamada, delil niteliği taşıyan malzemelerin muhafaza altına alındığı, diğer malzemelerin ise yerinde imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.