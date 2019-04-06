Bitlis'te 3 Tır Çarpıştı: 2 Yaralı

Bitlis
'te 3 tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Bitlis- Baykan
kara yolunun 35. kilometresinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda plakaları ve sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 3 tır çarpıştı.
Kazada, araçlarda sıkışan biri ağır iki sürücü, AFAD
, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla Baykan ve Bitlis'teki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşan ve çift yönlü kapatılan yol, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.