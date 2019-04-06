Son Dakika Haberleri: Bitlis'te 3 Tır Çarpıştı: 2 Yaralı

Bitlis'te 3 Tır Çarpıştı: 2 Yaralı

1 saat önce

Bitlis'te 3 tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bitlis'te 3 Tır Çarpıştı: 2 Yaralı, System.String[]
Bitlis'te 3 tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bitlis- Baykan kara yolunun 35. kilometresinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda plakaları ve sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 3 tır çarpıştı.

Kazada, araçlarda sıkışan biri ağır iki sürücü, AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Baykan ve Bitlis'teki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşan ve çift yönlü kapatılan yol, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:47 Kaynak: AA

Baykan, Bitlis, Güncel
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