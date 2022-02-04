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Bitlis'te 311 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Bitlis'te 311 köy yolu ulaşıma kapandı

04.02.2022 11:49
Bitlis'te 311 köy yolu ulaşıma kapandı

BİTLİS'te iki gün aradan sonra yeniden etkili olan kar yağışı nedeniyle 311 köy yolu ulaşıma kapandı.

BİTLİS'te iki gün aradan sonra yeniden etkili olan kar yağışı nedeniyle 311 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece boyunca etkisini sürdürdü. Kar kalınlığı kent merkezinde 163 santimetreye ulaştı, araçlar kara gömüldü. Yağış nedeniyle 311 köy yolu ulaşıma kapandı. Ana yollarda Karayolları, mahalle aralarında belediye, köy yollarında ise İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü söyledi. Kar yağışının yarın da devam edeceğini belirten Meteoroloji yetkilileri, buzlanma ve don ile eğimi fazla olan bölgeler için çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.


Bitlis'te 311 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te 311 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te 311 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te 311 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te 311 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te 311 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te 311 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te 311 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te 311 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te 311 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te 311 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te 311 köy yolu ulaşıma kapandı
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kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bitlis'te 311 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bitlis'te 311 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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