Bitlis Adilcevaz'da Jandarma Ekiplerince 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika

Bitlis Valiliği İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Bitlis Ahlat ile Adilcevaz arasında Çimenli yol kontrol noktasında 05. 06. 2021 günü saat 01. 45 sıralarında Şok yol kontrol uygulaması icra edilmiştir.

Yapılan şok yol kontrol uygulamasında, Adilcevaz İlçesinden Ahlat İlçesi istikametine giden bir minibüste yapılan kontrolde, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 32 Afganistan uyruklu (11 Çocuk, 6 Kadın, 15 Erkek) düzensiz göçmen ile organizatörlük yaptığı anlaşılan şoför yakalanmıştır.

Yakalanan düzensiz göçmenlere 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa muhalefet suçundan toplam 151. 872 Türk lirası idari para cezası kesilmiştir. Organizatörlük yaptığı tespit edilen A. S. isimli şüpheli ise Ahlat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile adli işlemler yapılmak üzere gözaltına alınmıştır.

Yakalanan 32 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Bitlis İl Göç idaresine teslim edilecektir.

Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 05. 06. 2021

BİTLİS VALİLİĞİ