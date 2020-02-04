Bitlis'te 33 köy yolu, kardan kapandı - Son Dakika

BİTLİS'te yoğun kar yağışı etkili olurken, 33 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kardan kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

Bitlis ve çevresinde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. 33 köy yolunun kapandığı Bitlis'te, karla mücadele çalışması başlatıldı. Kapanan yolların ulaşıma açılması için 90 kişilik personelin, 70 iş makinesi ile çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Meteoroloji yetkilileri ise kar kalınlığının kent merkezinde 102 santimetreye, yüksek kesimlerde de 2 metreye ulaştığını, yağışların 2 gün boyunca aralıklarla sürmesinin beklendiğini kaydetti.