Bitlis'te 34 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bitlis'te 34 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bitlis'te 34 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Bitlis'te yapılan çalışmalar sonucunda 34 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Bitlis'te 34 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Bitlis'te yapılan çalışmalar sonucunda 34 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, bir minibüsün durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, "Durdurulan bir minibüs içerisinde üzerlerinde bulunan belgelerin sahte olduğu anlaşılan 34 yabancı uyruklu düzensiz göçmen ile bu düzensiz göçmenleri taşıyan B.C.O. ve C.Ö. isimli organizatörler yakalanmıştır. İlimiz ve çevresinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS

Emniyet Müdürlüğü, Bitlis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:11 Kaynak: İHA
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