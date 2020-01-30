Bitlis'te 34 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bitlis'te yurda yaşa dışı yollardan girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 34 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, düzensiz göçmenlere ve göçmen kaçakçılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, dün durdurulan bir minibüste ekiplerce yapılan kontrollerde üzerlerinde sahte belgeler bulunan 34 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile organizatörlük yapan B.C.O. ve C.Ö. yakalandı.