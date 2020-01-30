Bitlis'te 34 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'te 34 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bitlis'te 34 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Bitlis'te yurda yaşa dışı yollardan girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 34 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

Bitlis'te 34 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Bitlis'te yurda yaşa dışı yollardan girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 34 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, düzensiz göçmenlere ve göçmen kaçakçılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, dün durdurulan bir minibüste ekiplerce yapılan kontrollerde üzerlerinde sahte belgeler bulunan 34 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile organizatörlük yapan B.C.O. ve C.Ö. yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:58 Kaynak: AA
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