Bitlis'te 34 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'te 34 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Bitlis'te 34 köy yolu ulaşıma kapandı

7 saat önce

Bitlis'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 34 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bitlis'te 34 köy yolu ulaşıma kapandı, System.String[]

Bitlis'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 34 köy yolu ulaşıma kapandı.


Bitlis ve çevresinde aralıklarla etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar kalınlığının merkezde 40, yüksek kesimlerde ise 60 santimetreyi bulduğu Bitlis'te, 34 köy yolu ulaşıma kapandı. Bitlis İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapanan yolların kısa sürede ulaşıma açılacağını söyledi. 9 şantiyede, 90 kişilik personelin 70 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yaptığı belirtildi.


Meteoroloji yetkilileri ise, bölgede kar yağışının süreceğini kaydetti. - BİTLİS

Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı
Nakşibendi şeyhinin ailesi, arazi anlaşmazlığı nedeniyle cinayetin işlendiğini söyledi İzmir'de yakalanan FETÖ'nün kritik ismi Yusuf Bekmezci'nin gizli görevi ortaya çıktı! Kadın cinayetleri son bulmuyor! İki kadın pompalı tüfekle öldürüldü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 18:57:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bitlis'te 34 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]